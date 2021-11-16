Форвард «Вегаса» Маршессо сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо пропустит ближайшие матчи своей команды из-за заражения коронавирусом. О факте заражения сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».



Предстоящей ночью «Вегас» принес на своём стадионе «Каролину Харрикейнз». 19 ноября команде предстоит встреча с «Детройтом», а двумя днями позже — домашняя игра с «Коламбусом».



В текущем сезоне Маршессо провёл 15 матчей в регулярном чемпионате в которых отметился девятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.



Последний матч «Вегас Голден Найтс» состоялся 14 ноября. Подопечные Питера Дебура разгромили на собственной площадке «Ванкувер Кэнакс» (7:4), а Маршессо отметился двумя голами. Стоит отметить, что по ходу матча «Вегасу» удалось отыграться со счёта 0:2.