Форвард «Вегаса» Маршессо сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо пропустит ближайшие матчи своей команды из-за заражения коронавирусом. О факте заражения сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».
Предстоящей ночью «Вегас» принес на своём стадионе «Каролину Харрикейнз». 19 ноября команде предстоит встреча с «Детройтом», а двумя днями позже — домашняя игра с «Коламбусом».
В текущем сезоне Маршессо провёл 15 матчей в регулярном чемпионате в которых отметился девятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.
Последний матч «Вегас Голден Найтс» состоялся 14 ноября. Подопечные Питера Дебура разгромили на собственной площадке «Ванкувер Кэнакс» (7:4), а Маршессо отметился двумя голами. Стоит отметить, что по ходу матча «Вегасу» удалось отыграться со счёта 0:2.
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