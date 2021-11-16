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«Сочи» одержал уверенную победу над «Барысом» в матче КХЛ

«Сочи» одержал уверенную победу над «Барысом» в матче КХЛ
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» у себя дома принимал «Барыс». Встреча состоялась на стадионе «Большой» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

«Сочи» открыл счёт на 17-й минуте встречи. Это удалось сделать благодаря голу Артёма Николаева, которому ассистировали Юрий Александров и Александр Жабреев. Две минуты спустя хозяева удвоили преимущество. Это сделал Кирилл Мельниченко с результативных передач Джей Си Липона и Мартина Бакоша. На 24-й минуте игры счёт на табло был уже 3:0 в пользу «Сочи» — гол Александра Гордина с передачи Данила Авершина и Василия Глотова.

По ходу второго периода гости сумели отыграть две шайбы усилиями Кёртиса Валка (передачи на счету Романа Старченко и Даррена Дица) и Романа Старченко (Коди Куник и Егор Шалапов), однако получили в свои ворота ещё два гола — отличились Никита Камалов (Якс и Мельниченко) и Иван Мищенко (Николаев и Гараев).

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Николаев (Александров, Жабреев) – 16:13' (5x5)   2:0 Мельниченко (Липон, Бакош) – 18:15' (5x5)   3:0 Гордин (Авершин, Глотов) – 23:40' (5x5)   3:1 Валк (Старченко, Диц) – 32:01' (5x4)   3:2 Старченко (Куник, Шалапов) – 36:46' (5x5)   4:2 Липон (Мельниченко) – 45:46' (5x5)   5:2 – 54'

19 ноября сочинцы дома сыграют с «Локомотивом». «Барыс» днём ранее проведёт выездную встречу со «Спартаком».

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