«Сочи» одержал уверенную победу над «Барысом» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» у себя дома принимал «Барыс». Встреча состоялась на стадионе «Большой» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



«Сочи» открыл счёт на 17-й минуте встречи. Это удалось сделать благодаря голу Артёма Николаева, которому ассистировали Юрий Александров и Александр Жабреев. Две минуты спустя хозяева удвоили преимущество. Это сделал Кирилл Мельниченко с результативных передач Джей Си Липона и Мартина Бакоша. На 24-й минуте игры счёт на табло был уже 3:0 в пользу «Сочи» — гол Александра Гордина с передачи Данила Авершина и Василия Глотова.



По ходу второго периода гости сумели отыграть две шайбы усилиями Кёртиса Валка (передачи на счету Романа Старченко и Даррена Дица) и Романа Старченко (Коди Куник и Егор Шалапов), однако получили в свои ворота ещё два гола — отличились Никита Камалов (Якс и Мельниченко) и Иван Мищенко (Николаев и Гараев).

19 ноября сочинцы дома сыграют с «Локомотивом». «Барыс» днём ранее проведёт выездную встречу со «Спартаком».