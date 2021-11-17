Как Назаров заряжал ХК «Сочи» после победы над «Барысом»

Хоккейный клуб «Сочи» опубликовал видео из раздевалки после победы в домашней игре КХЛ с «Барысом» (5:2). Стоит отметить, что южане набрали очки в семи из девяти последних матчей.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ХК «Сочи». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Сочи» открыл счёт на 17-й минуте встречи. Это удалось сделать благодаря голу Артёма Николаева, которому ассистировали Юрий Александров и Александр Жабреев. Две минуты спустя хозяева удвоили преимущество. Это сделал Кирилл Мельниченко с результативных передач Джей Си Липона и Мартина Бакоша. На 24-й минуте игры счёт на табло был уже 3:0 в пользу «Сочи» — гол Александра Гордина с передачи Данила Авершина и Василия Глотова.



По ходу второго периода гости сумели отыграть две шайбы усилиями Кёртиса Валка (передачи на счету Романа Старченко и Даррена Дица) и Романа Старченко (Коди Куник и Егор Шалапов), однако получили в свои ворота ещё два гола — отличились Никита Камалов (Якс и Мельниченко) и Иван Мищенко (Николаев и Гараев).