Дадонов не доиграл матч с «Каролиной», получив клюшкой по лицу. Судьи не увидели нарушения

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей забивали Тони Деанджело, Себастьян Ахо, Сет Джарвис и Винсент Трочек. У хозяев отличились Бретт Хауден и Ши Теодор. На счету российского форварда гостей Андрея Свечникова результативная передача. У Свечникова коэффициент полезности «+1». У Евгения Дадонова «-1».
Помимо отрицательного показателя полезности, Дадонов получил в матче травму. За 1:49 до конца третьего периода россиянин получил удар по лицу, после чего не смог продолжить игру. Судьи нарушения в эпизоде не усмотрели и никак не стали наказывать игрока «Вегаса».
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