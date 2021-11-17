Ярославский «Локомотив» расторг контракт с форвардом Андре Петерссоном

Ярославский «Локомотив» расторг контракт с нападающим клуба Андре Петерссоном. Об этом сообщает «твиттер» пресс-службы КХЛ.

Он провёл за клуб 6 матчей в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и отметился 3 (0+3) очками.

Напомним, Петерссон получил травму 14 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Планировалось, что шведский нападающий пропустит около месяца из-за травмы, но в текущем сезоне Андре так и не сыграл.

В прошлом сезоне Петерссон сыграл в 42 матчах за «Локомотив» и набрал 29 (15+14) баллов результативности.

В КХЛ Петерссон также выступал за «Сочи», «Авангард», «Барыс» и московское «Динамо». Всего за 324 матча в Континентальной хоккейной лиге форвард набрал 254 (121+133) очка при показателе полезности «+78».