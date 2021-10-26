Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос о состоянии травмированного Петерссона

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча с московским «Динамо» (1:4) рассказал о состоянии травмированного нападающего Андре Петерссона.

«Сыграет ли Петерссон до паузы на Евротур? Ещё понимания нет, потому что он пока не тренируется в общей группе. Что касается загрузки Паскуале, мы понимаем ситуацию. Будем использовать и второго вратаря в ближайших играх. Есть же и вратари, которые любят и могут играть много. В общем, решим этот вопрос», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.