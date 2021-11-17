«Северсталь» обыграла минское «Динамо» по буллитам и поднялась на 3-е место в конференции

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимало «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 2:3, 0:1, 2:1 Б) в пользу гостей.

Отметим, что «Северсталь» одержала 10-ю победу в 11 последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

20 ноября «Северсталь» дома сыграет с «Барысом». «Динамо» 19 ноября примет в минске ЦСКА.