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«Северсталь» обыграла минское «Динамо» по буллитам и поднялась на 3-е место в конференции

«Северсталь» обыграла минское «Динамо» по буллитам и поднялась на 3-е место в конференции
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимало «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 2:3, 0:1, 2:1 Б) в пользу гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Емец (Казаков) – 26:18' (5x5)   1:1 Воронин – 32:00' (5x5)   1:2 Тимашов (Колмыков, Шостак) – 33:05' (5x5)   2:2 Пышкайло (Теденбю) – 37:12' (5x5)   3:2 Бенгтссон (Усов) – 39:53' (5x5)   3:3 Вовченко (Тихонов, Кодола) – 45:05' (5x5)   3:4 Вовченко – 65:00' (ПБ)

Отметим, что «Северсталь» одержала 10-ю победу в 11 последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

20 ноября «Северсталь» дома сыграет с «Барысом». «Динамо» 19 ноября примет в минске ЦСКА.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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