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Брагин: силовые Комарова завели СКА, это одно из его лучших качеств, он всегда бьётся

Брагин: силовые Комарова завели СКА, это одно из его лучших качеств, он всегда бьётся
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итог матча с ярославским «Локомотивом» (1:3). Также Брагин оценил дебют новичка команды Лео Комарова. Комаров провёл 12 силовых приёмов за игру — столько же, сколько сделали все игроки ярославской команды.

«Комаров в центре? У нас Кемппайнен вылетел, и решили так. Он в НХЛ тоже в центре играл, поговорили с ним, он сказал, что сыграет без проблем. Неплохо сыграл. Его силовые приёмы в третьем периоде завели команду, это одно из его лучших качеств. Он всегда бьётся, молодец в этом плане. Мне сложно комментировать, почему Комаров выиграл 60% вбрасываний. Думаю, в дальнейшем будет ещё лучше», — сказал Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с «Сибирью».

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