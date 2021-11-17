Брагин: силовые Комарова завели СКА, это одно из его лучших качеств, он всегда бьётся

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итог матча с ярославским «Локомотивом» (1:3). Также Брагин оценил дебют новичка команды Лео Комарова. Комаров провёл 12 силовых приёмов за игру — столько же, сколько сделали все игроки ярославской команды.
«Комаров в центре? У нас Кемппайнен вылетел, и решили так. Он в НХЛ тоже в центре играл, поговорили с ним, он сказал, что сыграет без проблем. Неплохо сыграл. Его силовые приёмы в третьем периоде завели команду, это одно из его лучших качеств. Он всегда бьётся, молодец в этом плане. Мне сложно комментировать, почему Комаров выиграл 60% вбрасываний. Думаю, в дальнейшем будет ещё лучше», — сказал Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с «Сибирью».
- 17 ноября 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:25
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:18
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:56
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
19:35
-
19:23
-
19:16
-
19:02
-
18:49
-
18:24