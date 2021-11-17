Комаров — о помощи судей на вбрасываниях: все мы добрые человеки. Стараемся всем помогать

Нападающий СКА Лео Комаров высказался по итогам своего первого матча за петербургский клуб.

Напомним, СКА проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3.

«Обидно, проиграли. «Локомотив» очень здорово играл. Первый период у нас не очень получился, второй – более-менее. В третьем стали давить, но не хватило. У меня силовых приёмов столько же, сколько у «Локомотива»? Это моя игра. Нужно в ритм войти, я только прилетел. Вы меня все знаете. Постараемся ещё больше. Недоволен дебютом, потому что проиграли. Я всегда играю на победу, в таком возрасте хочешь побеждать, потому что уже не молодой. Первую игру тоже хотелось бы выиграть, показать себя. Так бывает, поражение. Про следующий матч не думаю. Отдохнём, посмотрим, что будет.

Вышел в центре? Я играл там раньше. И в прошлом сезоне в плей-офф с Барзалом играл. Формально был на левом краю, но играл как центральный. Меня сегодня так поставили. Посмотрим, что в следующих играх будет. Пока только первая игра, многие травмированы. Как мне скажут, так и будем играть. Играть хочется, это приятно, но самое главное – выиграть. Вбрасывания тренирую каждый день. В НХЛ неважно, левый или правый, каждый день тренируем. Сегодня получилось нормально, завтра может быть похуже. Думаю, все это делают. Тут центральных не меняют так часто, как в НХЛ. Сначала не понял правила, руку поднял, чтобы поменяться. Сегодня разобрался, судьи помогли (судья показал предупреждение на вбрасывании, а Комаров подумал, что его нужно заменить на точке вбрасывания. — Прим. «Чемпионата»). В следующий раз буду готовым.

Перед матчем сказал лайнсмену, чтобы помог мне разобраться с правилами. Мне ребята сказали, что тут правила чуть другие. Все мы добрые человеки. Хоккей это хоккей. Стараемся всем помогать. Тяжело ли сдержаться, когда бьют по лицу? Это игра. На льду это случается, тут ничего такого. Уже забыл об этом.

Многое изменилось в КХЛ. Доволен приехать в Россию. Вспоминаю времена, как тут играл. Сейчас приехал, тут всё по-другому, намного лучше. По крайней мере, в эти два три-дня, пока я тут был. Надеюсь, так будет и дальше», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.