Комаров: конечно, есть мечта об Олимпиаде, но не будем забегать вперёд. Надо просто играть

Нападающий СКА Лео Комаров высказался о предстоящей Олимпиаде в Пекине (Китай), а также ответил на вопросы про уход из «Айлендерс».

«В «Айлендерс» перестал попадать в состав из-за потолка. А может, не подошёл. Что говорить, бизнес есть бизнес, я не обижаюсь. Сейчас играю в хорошей организации, всё нормально.

Сорокин и Варламов на ход ноги ничего не говорили. Мы с ними так, быстренько попрощались. Я же в последнее время уже не в команде был, в основном один тренировался. Пожелали мне удачи, они мне тоже. Никаких обид, они дальше продолжают, я дальше продолжаю.

Тротц назвал меня дядей Лео? У меня всегда со всеми хорошие отношения, где бы ни играл. Я стараюсь быть хорошим человеком, а там уже как получится. В какой-то момент тебе надо самому решать, как будет лучше. Не могу сказать, правильное это решение или нет, потом время покажет.

Сейчас мне просто надо было играть. Скоро будет Олимпиада, надо стараться показать себя. Может, попаду туда, может, не попаду. Цель — попасть на Олимпиаду? Цель — выиграть следующий матч, чуть-чуть отдохнуть, войти в норму – и посмотрим. Сейчас цель только со СКА. Конечно, есть мечта об Олимпиаде, но давайте не будем забегать вперёд.

Какой номер мне дали, такой и взял. Я спокойно к этому отношусь, мне ничего особенного не надо», — сказал Комаров после матча с «Локомотивом».