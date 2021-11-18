Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Курри: медаль Олимпиады ценна в любом случае, независимо от того, приедет НХЛ или нет

Курри: медаль Олимпиады ценна в любом случае, независимо от того, приедет НХЛ или нет
Комментарии

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о ситуации с участием игроков из НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Не знаю, как будет, но надеюсь, что игроки НХЛ поедут в Пекин. Играть за сборную на Олимпиаде – это их мечта. Надеюсь, ситуация в мире позволит им приехать.

Конечно, медаль Олимпиады ценна в любом случае, независимо от того, приедет НХЛ или нет. Турнир лучших против лучших – это вишенка хоккея, болельщики и весь хоккейный мир ждут этого, но Олимпиада – это кайф и мечта игроков при любых раскладах.

Финляндия любит быть тёмной лошадкой. Фаворитами в Пекине будут Канада, Россия, Швеция, США. А потом уже идут финны и чехи. Но победить может любая из этих стран, сейчас у них не так много отличий в плане хоккея. И это хорошо, трудно выбрать фаворита», — сказал Курри в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Россия и Канада — в фаворитах Олимпиады. А Финляндия любит быть тёмной лошадкой» «Россия и Канада — в фаворитах Олимпиады. А Финляндия любит быть тёмной лошадкой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021