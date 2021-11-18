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«Ак Барс» в гостях одержал победу над рижским «Динамо»

«Ак Барс» в гостях одержал победу над рижским «Динамо»
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Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» со счётом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1). Встреча прошла в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига».

Счёт в игре на пятой минуте открыл нападающий гостей Артём Лукоянов с передачи Александра Бурмистрова. На седьмой минуте удвоил преимущество казанцев защитник Стивен Кэмпфер, ему ассистировали Дмитрий Кагарлицкий и Артём Галимов.

На 19-й минуте третью шайбу в ворота Юхана Маттссона отправил форвард Джордан Уил, голевая передача на счету Кристиана Хенкеля и Даниила Тарасова. На 53-й минуте хозяева забросили одну шайбу, отметился канадский нападающий «Динамо» Мэтт Лорито, ассистенты — Хантер Шинкарук и Кристапс Зиле.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Лукоянов (Бурмистров) – 04:27' (5x5)   0:2 Кэмпфер (Кагарлицкий, Галимов) – 06:11' (5x5)   0:3 Уил (Хенкель, Тарасов) – 18:26' (5x5)   1:3 Лорито (Шинкарук, Зиле) – 52:27' (5x5)
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