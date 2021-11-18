Макдэвид — о словах Тортореллы: я должен заткнуться и не говорить об удалениях

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в ироничной форме прокомментировал слова экс-наставника «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы, который заявил, что форварду нужно меньше говорить о том, что на нём не свистят удаления.
«Думаю, я просто должен заткнуться и не говорить об этом», — приводит слова Макдэвида в "Твиттере" журналист Райан Ришог.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Макдэвид принял участие в 15 матчах, набрав в них 29 (10+19) очков при показателе полезности "+2". Он занимает второе место в списке бомбардиров лиги, уступая только одноклубнику — Леону Драйзайтлю (33 очка). В списке лучших снайперов 24-летний канадец — на шестом месте с десятью баллами.
«Эдмонтон» занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 15 матчей.
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