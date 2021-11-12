Торторелла — Макдэвиду: просто заткнись и не жалуйся, что на тебе не дают удаления

63-летний американский специалист Джон Торторелла, ранее возглавлявший «Коламбус Блю Джекетс», оценил игру нападающего Коннора Макдэвида за «Эдмонтон Ойлерз».
«Макдэвид жаловался, что на нём не свистят удаления. Просто заткнись и не говори об этом! Я на самом деле думаю, что ему нужно немного изменить игру, конечно, для этого не надо превращаться в чеккера. Он говорил о культуре, о победах… Но в плей-офф не получится просто забить больше соперника, надо играть и на другой стороне шайбы. Нужен деловой настрой, тебя ничего не должно отвлекать. Как бы тебя не били, тебя не должно это волновать. Не надо говорить об этом, просто играй, бейся, и игра на другой стороне шайбы в плей-офф так же важна.
Думаю, он учится, Типпет должен привить этот настрой всей команде. Если они говорят о Кубке Стэнли, им всем надо играть немного иначе, а не просто пытаться забросить побольше», — приводит слова Тортореллы официальный твиттер-аккаунт ESPN.
Отметим, что Макдэвид с 24 очками (9+15) в 12 играх текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ располагается на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги. Выше находится его партнёр по команде Леон Драйзайтль с 26 очками за такое же количество игр.
- 12 ноября 2021
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