«Салават Юлаев» и «Витязь» совершат обмен защитниками
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Уфимский «Салават Юлаев» и подмосковный «Витязь» совершат обмен двумя игроками.
Как стало известно «Чемпионату», в Уфу отправится защитник Виктор Антипин, в обратном направлении проследует Евгений Лисовец.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Антипин принял участие в 28 играх, отдав в них три голевые передачи при показателе полезности «-10». Лисовец сыграл за «Салават Юлаев» 18 встреч в регулярке, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при общей полезности «+7».
«Салават Юлаев» занимает в настоящий момент третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 30 матчей набрав 42 очка. «Витязь» — 12-й на Западе, имея в своём активе 22 балла после 29 сыгранных матчей.
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