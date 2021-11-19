27 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию», у Сергачёва «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 2:0 буллиты).
За «Тампу» забивали Брейден Пойнт, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Победный буллит реализовал Пойнт. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский пропустил две шайбы и отразил 27 бросков.
В составе «Филадельфии» отличились Клод Жиру (дважды) и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
«Тампа» одержала третью победу подряд, а «Филадельфия» проиграла второй матч за последние три игры.
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