27 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию», у Сергачёва «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 2:0 буллиты).

За «Тампу» забивали Брейден Пойнт, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Победный буллит реализовал Пойнт. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский пропустил две шайбы и отразил 27 бросков.

В составе «Филадельфии» отличились Клод Жиру (дважды) и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Тампа» одержала третью победу подряд, а «Филадельфия» проиграла второй матч за последние три игры.