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27 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию», у Сергачёва «-2»

27 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию», у Сергачёва «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 2:0 буллиты).

За «Тампу» забивали Брейден Пойнт, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Победный буллит реализовал Пойнт. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский пропустил две шайбы и отразил 27 бросков.

В составе «Филадельфии» отличились Клод Жиру (дважды) и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Тампа» одержала третью победу подряд, а «Филадельфия» проиграла второй матч за последние три игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Жиру (Брассар) – 01:34' (5x5)   2:0 Конечны – 10:21' (5x5)   2:1 Пойнт (Стэмкос, Хедман) – 21:51' (5x4)   2:2 Жозеф (Киллорн, Богосян) – 34:52' (5x5)   2:3 Стэмкос (Хедман, Киллорн) – 58:04' (5x5)   3:3 Жиру (Брассар) – 59:51' (6x5)   3:4 Пойнт – 65:00' (ПБ)
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