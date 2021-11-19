Хартли рассказал о состоянии травмированных «Авангарда». В лазарете клуба 5 игроков

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о состоянии пяти травмированных игроков омского клуба.

«Состояние травмированных в «Авангарде»? По Вилле Покке пока неизвестно, Алексея Береглазова не будет несколько недель, Наиль Якупов скоро начнёт кататься, Иван Телегин и Александр Дергачёв уже катаются. У всех будет достаточно короткий срок восстановления», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и одержал победу – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Подопечные Боба Хартли победили к четвёртой встрече подряд.