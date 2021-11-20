Дедунов забивал в пустые ворота, болельщик пришёл в лисьей шапке. Фото победы «Авангарда»

19 ноября в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ и одержал победу – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:2).
«Хорошая командная победа, обе команды сегодня показали отличный хоккей. Все вышли играть, много голевых моментов из давления, из работы отдельных игроков. В конце второго периода здорово сработало звено Найта, сравняв счёт, в третьем периоде Каски подтвердил наше великолепное большинство, а Дедунов поставил точку. Горжусь ребятами.
Мы все помним обмен Зернова на Прохоркина. Думаю, сегодняшний матч для ребят был особенным. Как я говорил, шайбы забрасывались сегодня в том числе благодаря индивидуальному мастерству, и гол Прохоркина как раз из этой категории. Он отлично поборолся за шайбу в углу, выиграл её и забил», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Металлург» Мг — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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