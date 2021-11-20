Капитан «Барыса» Даррен Диц не примет участия в матче с «Северсталью»
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Капитан «Барыса» Даррен Диц впервые в нынешнем сезоне не попал в заявку на матч Континентальной хоккейной лиги. Защитник пропустит матч с «Северсталью», который состоится сегодня, 20 ноября, в 17:00.
Капитаном команды в гостевом матче с командой из Череповца станет Роман Савченко. Его ассистентами будут Никита Михайлис и Роман Старченко.
«Барыс» занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками. Подопечные Юрия Михайлиса одержали 10 побед и потерпели 19 поражений. «Северсталь» располагается на шестом месте Западной конференции (37).
Самый дорогой хоккеист КХЛ Диц сейчас является худшим защитником лиги с показателем полезности «-19». В 29 матчах он набрал 20 (9+11) очков.
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