Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Барыса» Даррен Диц не примет участия в матче с «Северсталью»

Капитан «Барыса» Даррен Диц не примет участия в матче с «Северсталью»
Комментарии

Капитан «Барыса» Даррен Диц впервые в нынешнем сезоне не попал в заявку на матч Континентальной хоккейной лиги. Защитник пропустит матч с «Северсталью», который состоится сегодня, 20 ноября, в 17:00.

Капитаном команды в гостевом матче с командой из Череповца станет Роман Савченко. Его ассистентами будут Никита Михайлис и Роман Старченко.

«Барыс» занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками. Подопечные Юрия Михайлиса одержали 10 побед и потерпели 19 поражений. «Северсталь» располагается на шестом месте Западной конференции (37).

Самый дорогой хоккеист КХЛ Диц сейчас является худшим защитником лиги с показателем полезности «-19». В 29 матчах он набрал 20 (9+11) очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021