Капитан «Барыса» Даррен Диц не примет участия в матче с «Северсталью»

Капитан «Барыса» Даррен Диц впервые в нынешнем сезоне не попал в заявку на матч Континентальной хоккейной лиги. Защитник пропустит матч с «Северсталью», который состоится сегодня, 20 ноября, в 17:00.

Капитаном команды в гостевом матче с командой из Череповца станет Роман Савченко. Его ассистентами будут Никита Михайлис и Роман Старченко.

«Барыс» занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками. Подопечные Юрия Михайлиса одержали 10 побед и потерпели 19 поражений. «Северсталь» располагается на шестом месте Западной конференции (37).

Самый дорогой хоккеист КХЛ Диц сейчас является худшим защитником лиги с показателем полезности «-19». В 29 матчах он набрал 20 (9+11) очков.