Нападающий системы «Миннесоты» Росси повторил достижение Радулова и Кучерова в АХЛ

Талантливый нападающий системы «Миннесоты Уайлд» Марко Росси набрал 14 очков в 10 матчах АХЛ, что означает 1,4 очка в среднем за игру.

Только 5 игроков до 21 года в АХЛ в этом веке добивались подобных показателей: Райан Гецлаф, Кори Перри, Александр Радулов, Джош Бэйли и Никита Кучеров.

Напомним, «Миннесота» выбрала Росси в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году под 9-м номером. Прыдыдущий сезон форвард провёл в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Оттава 67». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 120 (39+81) очков при показателе полезности «+69» и 40 минутах штрафа.

В нынешнем сезоне НХЛ «Миннесота» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 22 очка.