Егор Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович забросил первую шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Нациаонльной хоккейной лиги. Шарангович отличился на 14-й минуте первого периода матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ассистировал Шаранговичу Александер Хольц.
Для Шаранговича этот матч стал 14-м в нынешнем сезоне. Ранее он записал на свой счёт три голевые передачи.
Напомним, для Щаранговича этот сезон ялвеятся вторым в карьере в НХЛ. В прошлом сезоне нападающий провёл 54 матча за «Дэвилз» в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 30 очков: забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности "-4" и 4 минутах штрафного времени.
Также 23-летний форвард выступал на чемпионате мира — 2021 за сборную Беларуси, сыграв семь встреч, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
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