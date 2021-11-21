«Даллас» за 5 секунд реализовал удаление Тарасенко, он остался недоволен решением судьи

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Джейми Бенн (дважды) и Роопе Хинц (дубль). У гостей отметился Брэндон Саад. На счету российского нападающего Дениса Гурьянова результативная передача. У Ивана Барбашёва и Владимира Тарасенко коэффициент полезности «-1». Александр Радулов и Клим Костин очков не набрали. У Павла Бучневича коэффициент полезности «-2».
Первую шайбу в матче «Даллас» забросил при реализации большинства. В штрафном боксе в этот момент находился Тарасенко, чьё удаление «звёзды» реализовали за пять секунд. Защитник «Старз» Райан Сутер совершил наброс от синей линии, шайба чиркнула о перчатку Бенна и влетела в ворота. Появившийся на льду Тарасенко остался недоволен решением судьи и что-то высказал арбитру.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Далласа».
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