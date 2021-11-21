Протас получил топор в раздевалке «Вашингтона» после первого очка в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз», гости одержали победу со счётом 4:0. Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».
Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас получил топор в раздевалке столичных, сообщает Belarushockey.com. Такую награду лучшему атакующему игроку в клубе дают после побед. На 3-й минуте он заработал своё первое очко в НХЛ. Он отдал результативную передачу, благодаря которой Конор Шири открыл счёт в матче. Кроме того, Протас мог забрасывать первую шайбу — она даже побывала в створе, но гол отменили из-за помехи вратарю.
Напомним, в прошлом сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф он провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.
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