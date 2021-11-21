«Металлург» одержал уверенную победу над «Автомобилистом»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
Счёт в матче на четвёртой минуте открыл защитник Егор Яковлев. Ему ассистировали Архип Неколенко и Павел Акользин. Удвоил преимущество подопечных Ильи Воробьёва на 48-й минуте нападающий Анатолий Никонцев.
Окончательный счёт на 58-й минуте установил Андрей Чибисов, отправив шайбу в пустые ворота.
«Магнитка» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 51 балл после 31 встречи. «Автомобилист» расположился на седьмой строчке Востока, имея в своём активе 31 очко после 31 игры.
В следующей встрече «Металлург» сыграет дома с минским «Динамо» (25 ноября), «Автомобилист» сыграет в гостях с «Амуром» (24 ноября).
- 21 ноября 2021
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