Назаров оценил поддержку болельщиков «Сочи» на матче с рижским «Динамо»
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу над рижским «Динамо» (1:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Хотелось бы поздравить болельщиков – здорово за нас болели, мы их слышим. Хотелось бы, чтобы ещё громче за нас болели. Сработал наш план на игру, сегодня ввели трёх новых хоккеистов, их эмоции, их игра в обороне, наверное, решили исход встречи», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».
«Сочи» в настоящий момент занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 31 матча набрав 26 очков. В следующей встрече подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с «Сибирью». Матч пройдёт в среду, 24 ноября. Начало — в 15:30 мск.
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