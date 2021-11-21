Леонтьев — об 1:0 с «Локомотивом»: спасибо команде, спасибо Судницину за победу

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:0).
«Игра держала в напряжении на протяжении всего матча. Неуступчивая игра была. У соперника четвёртая игра на выезде, и у нас был лишь день отдыха после поездки. Мы были несколько тяжеловаты. Игра шла кость в кость.
Хоть было много голевых моментов с обеих сторон, но всё решил единственный гол. В очередной раз говорю спасибо команде, спасибо Судницину за победу. В своей день рождения он отлично провёл матч. Впрочем, как и всегда. И всех болельщиков с победой!» — приводит слова Леонтьева официальный сайт клуба.
«Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 30 матчей набрав 32 очка. В следующей встрече подопечные Олега Леонтьева сыграют дома со СКА (23 ноября).
- 21 ноября 2021
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