Гудачек — о дебюте за рижское «Динамо»: перед игрой чувствовал себя как ребёнок
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Вратарь рижского «Динамо» Юлиус Гудачек прокомментировал дебют за клуб в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (0:1).
«Должен отметить, что перед игрой чувствовал себя как ребёнок. Когда ты сыграешь много матчей, то это просто работа, но сегодня я просто хотел играть хоккей и получать удовольствие от игры. Мы не были хороши в начале, однако в конце игры добавили, но вратарь «Сочи» действовал великолепно», — приводит слова Гудачека официальный сайт КХЛ.
Гудачек провёл на льду 59 минут и 23 секунды, отразив 17 бросков из 18 (94,4%), заработав коэффициент надёжности 1,01.
«Динамо» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 25 очков после 29 матчей.
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