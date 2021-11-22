«Вашингтон» пропустил две шайбы от «Сиэтла» меньше чем за минуту

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев площадки. За «Сиэтл» забивали Джарен Макканн, Джейден Шварц и Адам Ларссон. При этом во втором периоде команде удалось забросить две шайбы меньше чем за минуту. Единственную на данный момент шайбу за «Вашингтон» забросил Том Уилсон после передачи российского нападающего Евгения Кузнецова.

К этому моменту «Вашингтон» выиграл шесть из своих семи последних матчей в НХЛ. «Сиэтл», в свою очередь, идёт с шестиматчевой серией поражений.