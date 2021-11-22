Александр Овечкин превзошёл результат Клода Лемье по сыгранным матчам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, идёт первый период).

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1216-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на единоличное 108-е место в лиге по этому показателю, превзойдя результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). Следующей целью для россиянина является результат Эрика Нестеренко (1219), отставание от которого по этому показателю российский нападающий сегодня сократил до трёх матчей.

На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету капитана столичной команды 29 (14+15) очков в 19 матчах при показателе полезности «+15».