Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин превзошёл результат Клода Лемье по сыгранным матчам в НХЛ

Александр Овечкин превзошёл результат Клода Лемье по сыгранным матчам в НХЛ
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, идёт первый период).

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1216-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на единоличное 108-е место в лиге по этому показателю, превзойдя результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). Следующей целью для россиянина является результат Эрика Нестеренко (1219), отставание от которого по этому показателю российский нападающий сегодня сократил до трёх матчей.

На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету капитана столичной команды 29 (14+15) очков в 19 матчах при показателе полезности «+15».

Новость по теме
Овечкин набирал три и более очков в 120 матчах НХЛ. До повторения рекорда — одна игра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021