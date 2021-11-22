«Аризона» в овертайме обыграла «Кингз», Любушкин — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Аризоны» отличились Трэвис Бойд и Кайл Капобьянко. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями. Единственный гол за «Лос-Анджелес» на свой счёт записал Брендан Лемье.

Таким образом, «Кингз» потерпел четвёртое поражение подряд, а «Аризона» одержала третью победу за последние четыре матча.

В следующем матче «Кингз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Аризона» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Обе встречи состоятся 25 ноября.