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«Аризона» в овертайме обыграла «Кингз», Любушкин — без очков

«Аризона» в овертайме обыграла «Кингз», Любушкин — без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Аризоны» отличились Трэвис Бойд и Кайл Капобьянко. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями. Единственный гол за «Лос-Анджелес» на свой счёт записал Брендан Лемье.

Таким образом, «Кингз» потерпел четвёртое поражение подряд, а «Аризона» одержала третью победу за последние четыре матча.

В следующем матче «Кингз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Аризона» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Обе встречи состоятся 25 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Лемье (Лизотт) – 25:38' (5x5)   1:1 Бойд (Гостисбер, Келлер) – 44:44' (5x5)   1:2 Капобьянко (Келлер, Бойд) – 63:25' (3x3)
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