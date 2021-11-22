Панарин уступает только Макдэвиду по количеству игр с 3 передачами за последние три года
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Сегодня, 22 ноября, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой играли «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:4. 30-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком в этой встрече.
Панарин сделал три или более результативных передач в одном матче в 11-й раз с момента присоединения к «Рейнджерс» в сезоне-2019/2020, уступив только форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (16) по наибольшему количеству передач среди всех игроков за этот период.
В текущем сезоне Панарин провёл 18 матчей и набрал 19 очков: забросил четыре шайбы и отдал 15 результативных передач.
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