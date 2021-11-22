Судницын, Шарипзянов, Полунин и Грицюк — лучшие игроки 11-й недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 11-й недели чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём во второй раз в карьере стал Александр Судницин («Нефтехимик»), одержавший с командой три победы в четырёх матчах. По воротам Судницина было нанесено 120 бросков (30 в среднем за игру), из которых он отразил 95,83%. Коэффициент надёжности составил 1,23. В матчах с «Трактором» (1:0) и «Локомотивом» (1:0) Судницин сыграл на ноль, одержал победу над «Автомобилистом» (4:3), а также его команда уступила «Сибири» в серии бросков (2:3 Б). Первый раз он признавался лучшим вратарём на 19-й неделе сезона-2014/2015 также в составе «Нефтехимика».



Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), одержавший с командой четыре победы в четырёх матчах. На счету Шарипзянова 3 (1+2) очка, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». Шарипзянов совершил один силовой приём, заблокировал восемь бросков, дважды на нём нарушали правила, а шайба в матче с «Витязем» стала победной для его команды. Среднее игровое время Шарипзянова в этих матчах составило 23 минуты и 7 секунд. Впервые Шарипзянов признавался лучшим на 12-й неделе сезона-2020/2021.



Лучшим нападающим впервые в карьере был признан Александр Полунин («Локомотив»), одержавший с командой три победы в четырёх матчах. На счету Полунина 4 гола, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В матче со СКА (3:1) Полунин сделал первый хет-трик в КХЛ, став автором также победной шайбы. На его счету три силовых приёма, два заблокированных броска и дважды на нём нарушали правила.



Лучшим новичком впервые в карьере был признан Арсений Грицюк («Авангард»), одержавший с командой четыре победы в четырёх матчах недели. На счету Грицюка 5 (4+1) очков, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4».