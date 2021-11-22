Третьяк: из наших хоккеистов именно сейчас лучший Овечкин. Из иностранцев нравится Кросби

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, кто из российских хоккеистов, по его мнению, лучший на данный момент.



«Самый сильный хоккеист первой четверти XXI века? Наверное, из наших лучший сейчас Овечкин. Именно сейчас. Он больше всех голов забил, уже четвёртый в НХЛ по забитым голам. У него есть харизма, есть желание. А если из иностранных игроков, мне больше всего нравится Кросби. Он очень хороший игрок», – сказал Третьяк в беседе с корреспондентом Чемпионата» Айгуль Силкиной.

В матче с «Сиэтлом» 36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 21 шайбу. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).