Стали известны первые участники Недели звёзд хоккея — 2022

В воскресенье, 21 ноября, завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Фонбет Неделю звёзд хоккея – 2022. Всего в голосовании приняли участие 11722 болельщика, которые в течение двух недель выбирали любимых хоккеистов. Матч звёзд КХЛ – 2022 состоится 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.



Команда «Евразия»

Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Мн, дебютант);

Защитник: Янис Якс (ХК «Сочи», дебютант);

Нападающие: Илья Усов («Динамо» Мн, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант).



Команда «Северная Америка»

Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив», дебютант);

Защитник: Мэт Робинсон (СКА, пятый Матч звёзд);

Нападающие: Корбан Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе («Металлург», дебютант).



Команда «Россия»

Вратарь: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант);

Защитник: Григорий Панин («Салават Юлаев», дебютант);

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» М, шестой Матч звёзд), Иван Николишин («Амур», дебютант).



Команда «Скандинавия»

Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвёртый Матч звёзд);

Защитник: Оливер Каски («Авангард», дебютант);

Нападающие: Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Оямяки («Витязь», дебютант).



В понедельник, 22 ноября, стартует голосование представителей СМИ, аккредитованных на сезон-2021/2022. Им предстоит выбрать трёх полевых игроков в каждую из команд. Для участия журналистам необходимо авторизоваться на медиапортале КХЛ и перейти в блок «Голосование». СМИ имеют возможность проголосовать до 10:00 26 ноября.



Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды лига объявит за месяц до начала звёздного уик-энда – 14 декабря 2021 года.



По итогам трёх этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия».