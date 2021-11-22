Стали известны первые участники Недели звёзд хоккея — 2022

В воскресенье, 21 ноября, завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Фонбет Неделю звёзд хоккея – 2022. Всего в голосовании приняли участие 11722 болельщика, которые в течение двух недель выбирали любимых хоккеистов. Матч звёзд КХЛ – 2022 состоится 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.
Команда «Евразия»
Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Мн, дебютант);
Защитник: Янис Якс (ХК «Сочи», дебютант);
Нападающие: Илья Усов («Динамо» Мн, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант).
Команда «Северная Америка»
Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив», дебютант);
Защитник: Мэт Робинсон (СКА, пятый Матч звёзд);
Нападающие: Корбан Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе («Металлург», дебютант).
Команда «Россия»
Вратарь: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант);
Защитник: Григорий Панин («Салават Юлаев», дебютант);
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» М, шестой Матч звёзд), Иван Николишин («Амур», дебютант).
Команда «Скандинавия»
Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвёртый Матч звёзд);
Защитник: Оливер Каски («Авангард», дебютант);
Нападающие: Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Оямяки («Витязь», дебютант).
В понедельник, 22 ноября, стартует голосование представителей СМИ, аккредитованных на сезон-2021/2022. Им предстоит выбрать трёх полевых игроков в каждую из команд. Для участия журналистам необходимо авторизоваться на медиапортале КХЛ и перейти в блок «Голосование». СМИ имеют возможность проголосовать до 10:00 26 ноября.
Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды лига объявит за месяц до начала звёздного уик-энда – 14 декабря 2021 года.
По итогам трёх этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия».
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