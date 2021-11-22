Эвасон необычно отпраздновал гол «Миннесоты» в игре с «Тампой», ударив ассистента по шее

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на домашнем льду «Миннесоту Уайлд» и уступила по буллитам – 4:5.

Главный тренер гостей Дин Эвасон после заброшенной шайбы за 40 секунд до конца основного времени, которая позволила сравнять счёт, ударил ассистента своего тренерского штаба. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.

В прошедшей встрече форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты, отдав один результативный пас, заработав коэффициент полезности «0». Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей, заработав 7-е (1+6) очко в сезоне.

В составе «Тампы» результативное действие совершил защитник Михаил Сергачёв, отдавший ассист и набравший своё 8-е (2+6) очко в сезоне.