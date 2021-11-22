Источник: голкипер СКА Юханссон в межсезонье перейдёт в шведскую «Фрёлунду»

Шведский голкипер СКА Ларс Юханссон в межсезонье перейдёт в клуб шведской хоккейной лиги «Фрёлунда Индианс», сообщает Aftonbladet.



Отмечается, что вратарь мог оказаться в Швеции уже в этом сезоне, но выбрал переход в СКА по финансовым соображениям.



Ранее 34-летний голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА (2017-2021). Также он выступал в Швеции за «Фрёлунду» (2013-2016), «Муру» (2007-2011) и «Вестерос» (2011-2013). Юханссон провёл сезон в Северной Америке за клуб АХЛ «Рокфорд Айсхогс» (2016-2017), являющийся фарм-клубом «Чикаго Блэкхоукс».



В текущем сезоне Юханссон принял участие в 23 матчах, отражая 92,6% бросков и пропуская в среднем 1,77 шайбу за встречу.



«СКА» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 39 очков после 30 матчей.