Источник: голкипер СКА Юханссон в межсезонье перейдёт в шведскую «Фрёлунду»

Шведский голкипер СКА Ларс Юханссон в межсезонье перейдёт в клуб шведской хоккейной лиги «Фрёлунда Индианс», сообщает Aftonbladet.
Отмечается, что вратарь мог оказаться в Швеции уже в этом сезоне, но выбрал переход в СКА по финансовым соображениям.
Ранее 34-летний голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА (2017-2021). Также он выступал в Швеции за «Фрёлунду» (2013-2016), «Муру» (2007-2011) и «Вестерос» (2011-2013). Юханссон провёл сезон в Северной Америке за клуб АХЛ «Рокфорд Айсхогс» (2016-2017), являющийся фарм-клубом «Чикаго Блэкхоукс».
В текущем сезоне Юханссон принял участие в 23 матчах, отражая 92,6% бросков и пропуская в среднем 1,77 шайбу за встречу.
«СКА» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 39 очков после 30 матчей.
- 22 ноября 2021
-
19:29
-
19:20
-
19:14
-
18:50
-
18:38
-
18:14
-
17:47
-
17:37
-
17:25
-
17:03
-
16:50
-
16:35
-
16:24
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:04
-
14:45
-
14:20
-
14:16
-
14:08
-
13:55
-
13:40
-
13:26
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:45