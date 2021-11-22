Кудашов: московскому «Динамо» очень важно было выиграть в сегодняшний день

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (4:1).
«Очень важно было выиграть в сегодняшний день, потому что именно сегодня день рождения у динамовского клуба. Поэтому настраивали ребят, и они серьёзно и ответственно подошли к игре. Заслуженно победили, потому что в течение всей игры контролировали ход матча. Да, где-то были помарки, но тем не менее это заслуженная победа.
Играть в день рождения – это и дополнительный настрой, и дополнительная большая ответственность. Здесь всё вместе. Жалко, что не полные трибуны, потому что при полных трибунах такие праздники совсем по-другому смотрятся. Вы же видели, какой баннер сделали болельщики. Большое им спасибо за поддержку. Было очень важно победить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 ноября 2021
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