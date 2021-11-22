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Фисенко выбыл из строя на длительный срок, Войнов пропустит меньше

Фисенко выбыл из строя на длительный срок, Войнов пропустит меньше
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (4:1), а также рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков.

«Вышли на оптимальные кондиции после кризиса? Тут много нюансов. Тогда были и травмированные, и усталость, и подготовка определённая. Не хотелось бы иметь такое в октябре. Но иногда забираешься в яму. Не буду загадывать, никто не знает, что будет завтра. Радуемся тому, что есть сейчас, и готовимся к следующей игре.

Удаления за нарушение численного состава – это невнимательность. В КХЛ слишком строго относятся к таким нарушениям? Если вы проведёте параллель с НХЛ, то там в этом плане намного больше лояльности. Но у нас так. Есть правило, которое мы знаем.

Не согласен, что сегодня была тренировка между топ-играми. «Куньлунь» — очень опасный соперник. Мы не должны были терять бдительность. Они здорово действуют на контратаках, и многие клубы уже поплатились.
После простоя надо сыграть от 5 до 10 игр. В межсезонье сколько игр закладывают? Вот столько же. Уже всё просчитано. Фёдоров для первого раза сыграл неплохо. На сколько потеряли травмированных? Фисенко — надолго, Войнов — ненадолго», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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