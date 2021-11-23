Дубль Гаврикова помог «Коламбусу» выиграть у «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.



В составе победителей забивали россиянин Владислав Гавриков (дубль), Джек Рослович (дважды), Оливер Бьёркстранд, Макс Доми и Шон Курали. У хозяев отметились Тейдж Томпсон (дубль), Земгус Гиргенсон и Дилан Козенс. У Егора Чинахова коэффициент полезности «+1».



Для «Баффало» это поражение стало третьим подряд. До этого команда проигрывала «Калгари Флэймз» (0:5) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:5).



«Коламбус» тоже свой прошлый матч проиграл. Команда уступила «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:3.