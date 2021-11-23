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Дубль Гаврикова помог «Коламбусу» выиграть у «Баффало»

Дубль Гаврикова помог «Коламбусу» выиграть у «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

В составе победителей забивали россиянин Владислав Гавриков (дубль), Джек Рослович (дважды), Оливер Бьёркстранд, Макс Доми и Шон Курали. У хозяев отметились Тейдж Томпсон (дубль), Земгус Гиргенсон и Дилан Козенс. У Егора Чинахова коэффициент полезности «+1».

Для «Баффало» это поражение стало третьим подряд. До этого команда проигрывала «Калгари Флэймз» (0:5) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:5).

«Коламбус» тоже свой прошлый матч проиграл. Команда уступила «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Томпсон (Олофссон, Йокихарью) – 03:38' (5x5)   1:1 Рослович (Веренски, Хофман) – 08:23' (5x5)   1:2 Рослович (Доми, Байройтер) – 14:04' (5x5)   2:2 Гиргенсонс (Миллер, Далин) – 19:59' (5x4)   2:3 Бьёркстранд (Нюквист, Дженнер) – 20:24' (5x5)   2:4 Доми (Хофман, Рослович) – 20:55' (5x5)   2:5 Гавриков (Пик, Доми) – 23:41' (5x5)   3:5 Козенс (Скиннер, Миллер) – 24:44' (5x5)   4:5 Томпсон (Далин, Козенс) – 29:55' (5x4)   4:6 Гавриков (Дженнер) – 59:15' (en)   4:7 Курали – 59:50' (en)
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