Форвард «Миннесоты» Хартман был оштрафован на $ 4250 за грубую игру против Росса Колтона

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги вынес решение по инциденту, произошедшему в матче регулярного чемпионата между «Миннесотой Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5, бул.)



Как сообщает твиттер-аккаунт департамента, нападающий «Уайлд» Райан Хартман нанёс удар по ногам нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Россу Колтону, за что был оштрафован на $ 4250. Штраф является максимально допустимым, исходя из текущей заработной платы хоккеиста «Миннесоты».



Инцидент, который произошёл в конце первого периода, привёл к малому штрафу для Хартмана. После выхода со скамейки штрафников он снова получил пять штрафных минут за драку с защитником «Лайтнинг» Заком Богосяном.



Росс Колтон избежал серьёзной травмы, проведя на льду 15 минут и 33 секунды.