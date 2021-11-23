«Коламбус» установил клубный рекорд, забросив две шайбы в начале 2-го периода за 55 секунд

«Баффало Сэйбрз» принимал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.



«Коламбус» установил рекорд франшизы по двум самым быстрым голам в начале периода. На 24-й и 55-й секундах второй 20-минутки отличились нападающие Оливер Бьёркстранд и Макс Доми. Предыдущий лучший результат — 1 минута и 18 секунд, установленный 27 марта 2010 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4, ОТ).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

«Блю Джекетс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 16 матчей набрав 20 очков.