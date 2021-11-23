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Овечкин отреагировал на шайбу форварда московского «Динамо» Галиева в его стиле

Овечкин отреагировал на шайбу форварда московского «Динамо» Галиева в его стиле
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Московское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1.

Автором двух заброшенных шайб стал нападающий бело-голубых Станислав Галиев, отметившийся голами в большинстве на 17-й и 25-й минутах.

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в комментариях под постом в инстаграм-аккаунте «Динамо» отреагировал на вторую шайбу хоккеиста, написав: «Ну, что сказать… молодец!»

Отметим, что гол был забит в стиле Овечкина, с его любимой точки в большинстве.

Напомним, Галиев выступал за «Вашингтон» с 2015 по 2017 год, на его счету 26 матчей в НХЛ, в которых он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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