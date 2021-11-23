Фетисов: никакой прошлый опыт не поможет в молодёжке. Надеюсь, у Зубова всё получится

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении Сергея Зубова главным тренером молодёжной сборной России.



«Правильная ли кандидатура — Зубов? Это вопрос к Федерации хоккея России. Честно говоря, я не следил за тем, как Сергей Зубов работал в рижском «Динамо», но могу сказать одно: в молодёжном хоккее есть своя специфика. Здесь никакой прошлый опыт не поможет. Это совершенно другой мир. Однако я надеюсь, что у Сергея Зубова всё получится!» — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

Напомним, Зубов заменил на посту Олега Браташа, который войдёт в тренерский штаб в качестве помощника. Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.