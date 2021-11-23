Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: никакой прошлый опыт не поможет в молодёжке. Надеюсь, у Зубова всё получится

Фетисов: никакой прошлый опыт не поможет в молодёжке. Надеюсь, у Зубова всё получится
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении Сергея Зубова главным тренером молодёжной сборной России.

«Правильная ли кандидатура — Зубов? Это вопрос к Федерации хоккея России. Честно говоря, я не следил за тем, как Сергей Зубов работал в рижском «Динамо», но могу сказать одно: в молодёжном хоккее есть своя специфика. Здесь никакой прошлый опыт не поможет. Это совершенно другой мир. Однако я надеюсь, что у Сергея Зубова всё получится!» — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

Состав групп на МЧМ-2022

Напомним, Зубов заменил на посту Олега Браташа, который войдёт в тренерский штаб в качестве помощника. Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021