Фетисов: никакой прошлый опыт не поможет в молодёжке. Надеюсь, у Зубова всё получится
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении Сергея Зубова главным тренером молодёжной сборной России.
«Правильная ли кандидатура — Зубов? Это вопрос к Федерации хоккея России. Честно говоря, я не следил за тем, как Сергей Зубов работал в рижском «Динамо», но могу сказать одно: в молодёжном хоккее есть своя специфика. Здесь никакой прошлый опыт не поможет. Это совершенно другой мир. Однако я надеюсь, что у Сергея Зубова всё получится!» — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».
Напомним, Зубов заменил на посту Олега Браташа, который войдёт в тренерский штаб в качестве помощника. Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
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