СКА разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб и прервав серию из шести поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 5-й минуте Егор Попов вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте Кирилл Марченко сравнял счёт. На 15-й минуте Марченко оформил дубль. На 23-й минуте Григорий Грязнов забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». До конца периода ещё по разу отличились Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. В третьем периоде за СКА забросили Никита Гусев, Захар Бардаков и Андрей Кузьменко, оформивший дубль. Один гол на последних минутах отыграл Тимур Хафизов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске сыграет с рижским «Динамо». СКА встретится в Казани с «Ак Барсом». Оба матча пройдут 25 ноября.