Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб и прервав серию из шести поражений

СКА разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб и прервав серию из шести поражений
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 8
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Попов (Секстон, Галимов) – 04:00' (5x5)   1:1 Марченко (Бардаков, Камалов) – 10:51' (5x5)   1:2 Марченко (Бардаков) – 14:19' (5x5)   1:3 Грязнов (Гусев, Мичков) – 22:45' (5x5)   1:4 Бурдасов (Гусев) – 33:08' (5x4)   1:5 Кузьменко (Бурдасов, Гусев) – 36:12' (5x4)   1:6 Гусев (Воробьёв, Мичков) – 44:52' (5x5)   1:7 Бардаков (Морозов, Марченко) – 47:51' (5x5)   1:8 Кузьменко (Кемппайнен, Фантенберг) – 53:58' (5x5)   2:8 Хафизов – 57:13' (5x4)

На 5-й минуте Егор Попов вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте Кирилл Марченко сравнял счёт. На 15-й минуте Марченко оформил дубль. На 23-й минуте Григорий Грязнов забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». До конца периода ещё по разу отличились Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. В третьем периоде за СКА забросили Никита Гусев, Захар Бардаков и Андрей Кузьменко, оформивший дубль. Один гол на последних минутах отыграл Тимур Хафизов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске сыграет с рижским «Динамо». СКА встретится в Казани с «Ак Барсом». Оба матча пройдут 25 ноября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021