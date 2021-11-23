Брагин: звено Морозова вернулось из ВХЛ в хорошем эмоциональном плане, придало энергии СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (8:2).
«Хороший матч с нашей стороны. Забили хорошие голы, неплохо играли. Большинство неплохо сработало, меньшинство тоже. Цельная игра с нашей стороны. Порадовали наши молодые воспитанники, им предоставляется шанс, они его используют, это тоже радует. Вертикаль СКА работает, мы видим это в деле.
Первый гол «Нефтехимика»? Контратака, хорошо разыграли, молодцы. А так они сыграли в закрытый хоккей, ждали наших ошибок. Мы внесли поправки, лишили их контратак и играли с хорошим преимуществом весь матч.
Согласен, что тройка Морозова придала энергии. Они первые два гола забили, и все трое провели хороший матч. Очень рад за них, после командировки они приехали и здорово сыграли. Думаю, это звено останется в таком виде и дальше. Им была нужна игровая практика, решили, что в предыдущих матчах у нас будут играть другие. Они получили много игрового времени, неплохо там сыграли, вернулись в хорошем эмоциональном и психологическом плане, в игровом тонусе. Поэтому они так и сыграли», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 ноября 2021
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