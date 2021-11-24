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«Калгари» обыграл «Чикаго», Никита Задоров очков не набрал

«Калгари» обыграл «Чикаго», Никита Задоров очков не набрал
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк-Арена Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Диллон Дюбе, Милан Лучич, Мэттью Ткачук, Тревор Льюис и Джонни Годро. У гостей заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель и Рис Джонсон. Никита Задоров очков не набрал.

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Баффало Сэйбрз» (5:0), у «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и у «Бостон Брюинз» (4:0).

«Чикаго» же в прошлой своей игре одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:0.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дюбе (Андерссон, Ханифин) – 01:19' (5x5)   1:1 Хагель (Карпентер, Джонсон) – 08:57' (5x5)   2:1 Лучич (Ричардсон) – 13:06' (5x5)   2:2 Джонсон – 23:51' (5x5)   3:2 Ткачук (Андерссон, Линдхольм) – 54:25' (5x5)   4:2 Льюис – 58:39' (en)   5:2 Годро (Линдхольм) – 59:34' (en)
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