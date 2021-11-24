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Купер – о Василевском: нет никого, кто бы мог с ним сравниться. Он уникальный голкипер

Купер – о Василевском: нет никого, кто бы мог с ним сравниться. Он уникальный голкипер
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Главный тренер «Тампs-Бэй Латйнинг» Джон Купер поделился мнением об игре российского голкипера Андрея Василевского после встречи с «Филадельфией Флайерз» (4:0).

«Когда вратарь ещё в юном возрасте, трудно предугадать, до какого уровня он дорастёт. Что касается Василевского, то он очень внимательно следит за собой и своим телом. Он точно знает, что ему нужно делать в плане подготовки и восстановления.

При этом с психологической точки зрения он тоже проделывает невероятную работу и выглядит намного старше своих 27 лет. Нет никого, кто бы мог с ним сравниться. Он уникальный голкипер», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский первый раз в текущем сезоне НХЛ отстоял на ноль. Вратарь отразил 34 броска и стал первой звездой матча.

В этом сезоне Василевский провёл 15 матчей, в которых пропустил 34 шайбы при 92,4 процента отражённых бросков.

Всего в НХЛ у вратаря 317 игр, в которых он пропустил 770 шайб.

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