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Виньо: Василевский – лучший голкипер в мире. Он эталон вратарской игры

Виньо: Василевский – лучший голкипер в мире. Он эталон вратарской игры
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо поделился мнением об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Нет никаких сомнений в том, что сейчас он лучший вратарь в мире. Он завоевал два Кубка Стэнли. Он хочет играть в каждом матче. Отличные габариты, невероятная работоспособность и самоотдача. Прямо сейчас Василевский – эталон вратарской игры», – цитирует Виньо официальный сайт НХЛ на русском языке.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский первый раз в текущем сезоне НХЛ отстоял на ноль. Вратарь отразил 34 броска и стал первой звездой матча.

В этом сезоне Василевский провёл 15 матчей, в которых пропустил 34 шайбы при 92,4 процента отражённых бросков.

Всего в НХЛ у вратаря 317 игр, в которых он пропустит 770 шайб.

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