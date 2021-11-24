Виньо: Василевский – лучший голкипер в мире. Он эталон вратарской игры

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо поделился мнением об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Нет никаких сомнений в том, что сейчас он лучший вратарь в мире. Он завоевал два Кубка Стэнли. Он хочет играть в каждом матче. Отличные габариты, невероятная работоспособность и самоотдача. Прямо сейчас Василевский – эталон вратарской игры», – цитирует Виньо официальный сайт НХЛ на русском языке.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский первый раз в текущем сезоне НХЛ отстоял на ноль. Вратарь отразил 34 броска и стал первой звездой матча.



В этом сезоне Василевский провёл 15 матчей, в которых пропустил 34 шайбы при 92,4 процента отражённых бросков.



Всего в НХЛ у вратаря 317 игр, в которых он пропустит 770 шайб.