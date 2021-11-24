«Амур» всухую выиграл у «Автомобилиста», нанеся ему шестое поражение в семи матчах

Сегодня, 24 ноября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал екатеринбургский «автомобилист» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

На пятой минуте Данил Файзулин открыл счёт в матче после паса Сергея Терещенко, на 21-й Владимир Бутузов увеличил преимущество хабаровчан, отличившись с передач Ивана Николишина и Александра Горшкова, а на 25-й гол забил Терещенко. Ему ассистировали Давид Томашек и Алексей Волгин.

Таким образом «Автомобилист» потерпел седьмое шестое поражение в последних семи матчах. 19 ноября екатеринбуржцы встречились как раз с «Амуром» и обыграл его на домашней площадке (4:0).