«Сочи» одержал вторую победу подряд, прервав успешную серию «Сибири»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

На 12-й минуте Александр Шаров вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Егор Миловзоров и Михал Чайковски. На 36-й минуте Мартин Бакош после ассиста Давида Рундблада сравнял счёт. На 18-й минуте Василий Глотов, с передачи Никиты Точицкого реализовав численное большинство, вывел сочинцев вперёд.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Сибирь» примет омский «Авангард». Обе встречи состоятся 26 ноября.