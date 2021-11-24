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«Сочи» одержал вторую победу подряд, прервав успешную серию «Сибири»

«Сочи» одержал вторую победу подряд, прервав успешную серию «Сибири»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шаров (Миловзоров, Чайковски) – 11:18' (5x5)   1:1 Бакош (Рундблад) – 35:07' (5x5)   1:2 Глотов (Точицкий) – 57:07' (5x4)

На 12-й минуте Александр Шаров вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Егор Миловзоров и Михал Чайковски. На 36-й минуте Мартин Бакош после ассиста Давида Рундблада сравнял счёт. На 18-й минуте Василий Глотов, с передачи Никиты Точицкого реализовав численное большинство, вывел сочинцев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Сибирь» примет омский «Авангард». Обе встречи состоятся 26 ноября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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